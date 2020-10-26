РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. В подмосковных Люберцах водитель предложил сотрудникам Госавтоинспекции Московской области свыше 30 тысяч рублей в качестве взятки, говорится в сообщении пресс-службы пропаганды БДД ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«Инспекторы ДПС Люберецкой ГИБДД в Люберах остановили Volkswagen, у водителя которой отсутствовали документы на право управления автомобилем. В ходе проверки к инспекторам обратился некий гражданин, который за непривлечение водителя к административной ответственности предложил инспекторам 34 тысячи рублей. Мужчину сотрудники ДПС задержали», - говорится в сообщении.

Патрульные автомобили ДПС, а также сами сотрудники оснащены видеорегистраторами, которые записывают все происходящее в салоне служебного автомобиля и за его пределами. Склонение сотрудника ГИБДД к получению взятки будет сразу же зафиксировано и в дальнейшем может послужить доказательной базой против того, кто предлагал взятку, и привести к его задержанию по подозрению в совершении преступления.

Если взятка составляет менее 25 тысяч рублей, то наказанием может служить либо штраф в размере до 500 тысяч рублей, либо исправительные работы на срок до двух или трех лет, либо лишение свободы на срок до двух лет. Если сумма взятки составила более 25 тысяч рублей, то назначается либо штраф до одного миллиона рублей, либо исправительные работы на срок до двух лет, либо лишение свободы на срок до пяти лет.

«Также, согласно существующему законодательству, гражданин сам вправе записывать общение с инспектором ГИБДД, что служит сдерживающим фактором как для должностного лица, так и для гражданина, которого остановил инспектор, и поможет избежать спорных, конфликтных ситуаций», - заключается в материале.