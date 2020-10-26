РИАМО - 26 окт. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил региональному комитету лесного хозяйства в течение двух недель подготовить доклад о борьбе со свалками в подмосковных лесах.

«Я вам дам две недели вместе с главами, подготовите доклад по свалкам в лесах, чтобы мы были уверены, что вы в осенний период и с наступлением весны наведете порядок», - сказал Воробьев в ходе совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов в понедельник.

Председатель областного Комлесхоза Елена Казимир заверила, что до конца года планируется ликвидировать все свалки, о которых сообщалось в Центр управления регионом.

Центр управления регионом открыли в Подмосковье в конце 2018 года. ЦУР представляет собой межведомственную рабочую группу, состоящую из 30 профильных ведомств правительства Московской области.

«Тепловая карта» подмосковного ЦУРа позволяет в режиме онлайн реагировать на запросы населения и мобилизует ответственные организации на оперативное исправление недочетов.