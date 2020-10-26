РИАМО - 26 окт. Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил свою команду за поддержку и отметил, что она для него многое значит, сообщает Газета.ru.

«Спасибо, братья, за все. Без вас я бы не зашел так далеко. Ваша энергетика и поддержка для меня значат очень многое. Люблю вас очень», — написал боец в своем Instagram-аккаунте.

24 октября состоялся бой Нурмагомедова с американцем Джастином Гейджи в рамках турнира UFC 254 в Абу-Даби. В начале второго раунде россиянин применил удушающий прием, бой закончился досрочно.

После 29-ой победы спортсмен объявил о завершении карьеры.​ На текущий момент он является рекордсменом по самой длинной серии побед в отсутствии поражений.