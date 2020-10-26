РИАМО - 26 окт. К полицейским МУ МВД России «Люберецкое» обратился представитель одной из местных организаций, он заявил, что из складского помещения похитили товар на сумму более 4 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Склады находятся в микрорайоне Птицефабрики.

«По подозрению в совершении преступления установлен и задержан 26-летний житель города Раменское, работающий водителем погрузчика на данном складе», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что вор похитил со склада 164 мобильных телефона и сдал их в ломбарды.

Следователи возбудили уголовное дело. Мужчине дали подписку о невыезде и надлежащем поведении.