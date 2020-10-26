РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. В Подольском территориальном отделе управления Роспотребнадзора по Московской области до 9 ноября жители могут получить консультации по вопросам безопасности плодоовощной продукции и срокам годности, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Управление Роспотребнадзора по Московской области информирует, что в период с 26 октября по 9 ноября будет организована горячая линия по вопросам качества и безопасности плодоовощной продукции и срокам годности. Будет проводиться консультирование по вопросам: нормативные требования к плодоовощной продукции; рекомендации по выбору продуктов питания; сроки годности пищевых продуктов; куда писать обращение потребителю в случае обнаружения некачественного, просроченного продукта в магазине; рекомендации по правильному питанию», - говорится в сообщении.

Консультации можно получить по телефонам: 8(800)555-49-43 (Единый консультационный центр Роспотребнадзора); 8(800)100-50-14; 8(498)684-48-11 (горячая линия управления) или 8(496) 764-29-28 (Подольский территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Московской области с 9:00 до 11:00), а также по адресу: улица Октябрьский проспект, 4.