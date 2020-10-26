РИАМО - 26 окт. С начала 2020 года на территории Подмосковья было ликвидировано 480 несанкционированных свалок, сообщил заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Дмитрий Куракин.

«На начало года у нас было 705 несанкционированных свалок, за год их количество увеличилось на 3798, при этом 480 свалок было ликвидировано. На сегодняшний день у нас 500 свалок, которыми мы в плановом режиме занимаемся», — сказал Куракин в понедельник на совещании под руководством губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он отметил, что специалисты уже провели инвентаризацию всех свалок.

«На начало года мы провели полную инвентаризацию всех несанкционированных свалок, которые были на тот момент в Московской области, приступили к ведению реестра в ЦУР. С тех пор каждая свалка, информацию о которой мы получили абсолютно из любых источников, сначала попадает в реестр», — отметил Куракин.

Зампред добавил, что незаконные свалки фиксируются с помощью мобильного приложения.

«В дальнейшем на портале РГИС она (свалка - ред.) обрабатывается автоматически со стороны ЦУР. На месте используется мобильное приложение, в котором фиксируется начало выполнения работ по уборке свалки и их окончание. Таким образом вопрос снимается с контроля только после того, когда свалка полностью убрана», — подчеркнул Куракин.

Лидерами в борьбе с несанкционированными свалками в этом году стали Люберцы, Истра, Одинцово, Кашира, Королев, Луховицы и Электросталь.