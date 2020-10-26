РИАМО - 26 окт. В понедельник на полную мощность заработал медицинский комплекс в Коммунарке, в котором создано крупнейшее реанимационное отделение для лечения коронавирусных больных на 330 коек, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел резервный госпиталь для лечения пациентов с Сovid-19.

«Сегодня на полую мощность начинает работать пятый резервный госпиталь на территории Медицинского комплекса в Коммунарке, в котором создано крупнейшее в городе реанимационное отделение для лечения больных с Сovid-19 на 330 коек. Имеющихся в Москве мощностей достаточно, чтобы оказать помощь всем пациентам, состояние которых требует госпитализации, и сохранять запас свободных коек на случай ухудшения ситуации», — сказал Собянин.

Он уточнил, что в настоящий момент темпы заражения немного замедляются по сравнению с двумя-тремя неделями ранее. Сейчас в столице в среднем в день госпитализируют 1 200-1 250 человек. По словам мэра, система здравоохранения пока справляется.

«Мы уже открыли четыре резервных госпиталя – на ВДНХ, Каширском шоссе, в Сокольниках и Крылатском. Всего в Москве развернуто около 15 тысяч коек для лечения больных новой коронавирусной инфекцией в городских, федеральных и частных стационарах, а также в резервных госпиталях на ВДНХ, Каширском шоссе, в Сокольниках и Крылатском и Коммунарке», — отметил Собянин.

Резервный госпиталь в Коммунарке был возведен в апреле-октябре 2020 года. В этом медучреждении оборудовано 1 249 коек – 919 палатных коек и 330 коек реанимации и интенсивной терапии (ОРИТ).

В объекте здравоохранения трудятся 399 специалистов, в том числе 130 врачей. Все койки обеспечены кислородом, кнопками вызова персонала, в палатах созданы условия для комфортного пребывания пациентов.

За последние сутки в столице выявили 5224 новых случая заражения коронавирусом. Также за сутки инфекцию победили 2681 человек. 62 человека скончались.

Рост заражения коронавирусом в Москве начался в конце сентября. В мегаполисе усилен контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима. Школьники с 6-11 классы отправлены на дистанционное обучения. Столичные компании обязаны перевести 30% сотрудников на удаленку.

Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>>

Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- Резервный госпиталь для лечения ковидных больных заработал в Коммунарке. Госпиталь построили в апреле‑октябре 2020 года.

- Более 90 депутатов Госдумы заразились коронавирусом. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.