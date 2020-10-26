РИАМО - 26 окт. Неизвестный ударил по голове топором женщину вечером 25 октября на Большой Очаковской улице в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщил РИАМО в понедельник представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«Во дворе дома обнаружена женщина 1979 года рождения, неработающая, которая нарядом скорой медицинской помощи доставлена в медицинское учреждение», - сказал собеседник агентства.

Пострадавшую доставили в нейрохирургическое отделение. Врачи предварительно диагностировали очаговую травму головного мозга с открытой внутричерепной раной, ушиб головного мозга, перелом костей свода черепа.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.