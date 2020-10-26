РИАМО - 26 окт. Около 18 тысяч обращений поступило на портал «Добродел» за прошлую неделю, жители Подмосковья жаловались на мусор, состояние дворов и дорог, сообщил министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В понедельник губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проводит совещание с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

«Новых сообщений (на «Доброделе» - ред.) почти 18 тысяч, что на 400 больше, чем неделей ранее. <...> На первом месте мусор, потом дворовые территории, дороги, медицина, коронавирус», - сказал Рымар в ходе совещания.

Он отметил, что 900 жалоб касались работы медицинских учреждений, в том числе с коронавирусом было связано 195 обращений.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. Для подачи обращений создано более 600 категорий.

Каждая жалоба рассматривается в течение суток в профильном ведомстве. По итогам либо проблема решается, либо назначается дата ее решения.