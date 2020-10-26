РИАМО - 26 окт. Следователи возбудили уголовное дело после смерти 10-летнего мальчика, опрокинувшегося на квадроцикле в Бронницах, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ Следственного комитета РФ по Московской области.

Инцидент произошел 24 октября. Дело возбуждено по неосторожности и неисполнения обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (часть 1 статьи 109 УК РФ и статья 156 УК РФ).

«Родители 10-летнего мальчика допустили его к самостоятельному управлению квадрациклом, который не был поставлен на регистрационный учет. Кроме этого, на ребенке не были надеты специальные и необходимые средства защиты», - говорится в сообщении.

В результате, во время движения мальчик не справился с управлением квадрациклом и произошло опрокидывание транспортного средства. От полученных травм он скончался на месте.

Продолжается проведение следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также причин и условий приведших к гибели ребенка.