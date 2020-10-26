Сентябрь и октябрь 2020 стали в Москве и Подмосковье рекордсменами по теплу, но отменить приближение зимы эта тенденция не может. Синоптики уже зафиксировали первый снег и первые заморозки в столичном регионе. Но не исключено, что на постоянной основе москвичи столкнутся с ними лишь в декабре — по предварительным данным, ноябрь 2020 окажется теплее нормы. О том, чего ждать от погоды в ближайшее время, синоптики рассказали РИАМО.

Осенние рекорды

Минувший сентябрь и подходящий к концу октябрь в Московском регионе оказались намного теплее нормы. Сентябрь и вовсе стал рекордно теплым месяцем на территории всей России за весь период метеонаблюдений. В Москве отклонение от нормы также было значительным — на три-четыре градуса.

Как рассказал РИАМО научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, октябрь в 2020 году также соответствует этой теплой тенденции, хотя он еще и не закончился. Из общей картины выбилось разве что прохладное начало минувшей недели, когда температура оказалась на один-два градуса ниже нормы. Зато все остальные дни недели были очень теплыми.

«В минувшую пятницу температура была выше нормы на 7,5 градусов, в минувшую субботу — на 6,5 градусов: это говорит об очень большой аномалии», — отметил Вильфанд.

«Вполне вероятно, что этот октябрь будет одним из рекордно теплых месяцев в Москве, а возможно, и самым теплым за всю историю наблюдений», - добавил он.

Несмотря на аномальное тепло, приближающаяся зима уже дает о себе знать. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, первый снег в Московской области уже фиксировали 18 октября, а в Москве — 20 октября.

Заморозков в столице еще не было, а вот в Подмосковье их уже фиксировали. Причем раньше всего — 16 октября — они пришли в Пушкино, на северо-востоке области. А самую низкую температуру этой осени пока зафиксировали в Серебряных Прудах 17 октября, когда столбики термометров показали 2,7 градуса со знаком минус.

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Октябрь согреет на прощание

По данным синоптиков, последняя неделя октября в столичном регионе будет комфортной: и Москва, и Московская область находятся под влиянием антициклона. Будет достаточно много солнца и мало облаков, что необычно для этого времени года, с коротким световым днем и традиционно развитой циклонической активностью.

«Дневные температуры на протяжении почти всех дней недели будут колебаться в районе плюс 8-10 градусов. Это на три-четыре градуса выше нормы и очень комфортно для людей. А ночные температуры будут в диапазоне 3-4 градусов выше нуля», — сообщил Роман Вильфанд.

Таким образом, суточный ход температуры (разница между ночными и дневными температурами) в конце октября будет хорошо заметен в отличие от минувшей недели.

Между тем, теплые сентябрь и октябрь не гарантируют, что и ноябрь будет таким же. Как объясняет Вильфанд, в глобальном климатическом плане за последние 30 лет температура в Москве и Подмосковье выросла на два градуса по сравнению с предыдущими 30 годами.

«Эта тенденция, безусловно, будет сохраняться. Но это отнюдь не значит, что, если сентябрь и октябрь в 2020 году были очень теплыми, таким же теплым будет и ноябрь. К сожалению, таких простых краткосрочных связей просто не существует», — резюмирует научный руководитель Гидрометцентра России.

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Теплый ноябрь

сайт мэра Москвы

В ноябре в Московском регионе традиционно начинается так называемая климатическая зима — устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через нулевую отметку в сторону отрицательных значений. Происходит это обычно 10 ноября.

Среднемесячная температура ноября для Москвы составляет минус 1,2 градуса.

«Согласно прогнозам, которые есть на текущий момент, средняя температура воздуха будущего ноября в столичном регионе будет примерно на один градус выше нормы», — рассказал РИАМО ведущий специалист «Фобоса» Михаил Леус.

По его данным, осадков, напротив, ожидается немного меньше положенного, а климатическая зима в Москву и область придет не 10 ноября, а в период с 15 по 20 ноября.

Что касается постоянного снежного покрова, то он, согласно средним многолетним данным, появляется в Москве 26 ноября. Однако в этом году постоянный снег жители столицы и Подмосковья вряд ли увидят в ноябре – учитывая, что месяц ожидается теплее нормы, а осадков будет меньше обычного, отмечает Леус.

«Конечно, в ноябре будет выпадать снег — но он, скорее всего, будет быстро таять», — прогнозирует синоптик.

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Дождь со снегом и заморозки

Как прогнозирует портал Gismeteo, в ближайшие 30 дней температура воздуха в Московском регионе будет неоднородной. Так, во вторник днем, 27 октября, потеплеет до плюс 11 градусов. Ночи на 27 и 31 октября, а также 1 ноября тоже будут теплыми – до плюс 6 градусов.

Самой холодной будет ночь на 17 ноября, когда столбики термометров в Москве и Подмосковье опустятся до 4 градусов ниже нуля. Самая низкая дневная температура — 2 градуса мороза — ожидается 16 и 17 ноября.

При этом, согласно предварительному прогнозу, по-настоящему ясным будет всего один день — 28 октября, на протяжении 14 дней будут идти дожди, хотя и небольшие, а 6 и 15 ноября ожидаются дожди со снегом.

Однако, как уточняет ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков, эта картина — лишь один из вероятных сценариев погоды.