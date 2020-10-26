РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Офисы МФЦ в подмосковном Подольске начнут работать в привычном режиме с 1 ноября, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«‍С 1 ноября 2020 года МБУ городского округа Подольск «МФЦ» начинает работать в обычном режиме. Офис МБУ Подольска «МФЦ» (Центральный офис) и филиал «Подольский» будут работать с понедельника по субботу с 8:00 до 20:00», — говорится в сообщении.

Офисы находятся по следующим адресам: улица Кирова, дом 39 и улица Высотная, дом 6.

Филиалы «Климовский» на улицах Заводской, 7 и Железнодорожной, 3 в микрорайоне Климовск будут работать с понедельника по воскресенье с 8:00 до 20:00.