РИАМО - 26 окт. Большинство подмосковных школ находятся на каникулах, эпидситуация в учебных учреждениях стабильная, сообщил в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Что касается школьников. У нас порядка 1,5 тысяч школ, большая часть из них ушли на каникулы. Мы видим стабильную ситуацию в школах», - сказал Воробьев в ходе совещания с членами регионального правительства и главами муниципалитетов.

Губернатор также добавил, что в регионе внимательно следят за обеспечением учеников начальных классов горячим питанием.

«С 1 сентября мы обеспечиваем горячее питание для начальных классов, важно, чтобы оно было доступным и вкусным», - заключил Воробьев.

Ранее министр образования Московской области Ирина Каклюгина сообщила, что с понедельника на плановые каникулы уходят свыше 850 подмосковных школ, где обучение организовано по четвертям. Также министр отмечала, что в школах строго соблюдают все меры санитарной безопасности.