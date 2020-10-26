РИАМО - 26 окт. Спасение жизней людей в ходе пандемии остается приоритетом для властей Подмосковья, поэтому в регионе активно открываются новые койки, а также идет поиск медработников, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Самая главная тема — борьба с эпидемией. Здесь все установки остаются прежними. Стратегически важно каждому отраслевику и каждому главе муниципалитета быть максимально вовлеченными во все, что касается спасения и сохранения жизни», — сказал Воробьев на совещании с членами правительства и главами муниципалитетов в понедельник.

Он отметил, что крайне важно соблюдать стандарты безопасности, а также помогать и поддерживать врачей.

«Мы активно открываем койки. До середины ноября порядка 18 тысяч коек будет открыто, но они ничего не стоят без врачей и без оснащения. Хочу еще раз сделать акцент на поиск специалистов», — уточнил губернатор.

По его словам, работу нужно вести тщательно, используя все имеющиеся инструменты.

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26 ОКТЯБРЯ

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