РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 26 окт. Жители подмосковного Красногорска могут посмотреть онлайн-концерт 31 октября, в котором Сергей Баровский исполнит песни их репертуара знаменитого коллектива «Песняры», сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Приглашаем вас на концерт, который состоится 31 октября в 18:00 на канале YouTube «Усадьба Знаменское-Губайлово». Сергей Баровский исполнит известные и любимые композиции из репертуара группы «Песняры», — говорится в сообщении.

Добавляется, что ссылка на концерт появится во всех официальных соцсетях МАУК КВК «Знаменское-Губайлово» во время его проведения.