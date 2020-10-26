РИАМО - 26 окт. Магазин постоянных распродаж «Галамарт» откроется 27 октября в ТЦ «Пушкино Парк» в подмосковном городе Пушкино, говорится в сообщении пресс-службы компании.

Для покупателей подготовили выгодные предложения. Так, с 27 октября по 3 ноября на всю продукцию «Три кота» будет действовать акция «Второй товар за рубль». С 29 по 31 октября акция будет распространяться на новогодние аксессуары, а 30 и 31 октября – на домашний текстиль.

«31 октября – каждая вторая игрушка за 1 рубль - пазлы, книжки, куклы, творческие наборы, роботы-конструкторы, настольные игры или суперпроходимый радиоуправляемый транспорт», - говорится в сообщении.

Кроме того, с 27 октября по 3 ноября будут действовать специальные цены: чугунный казан или мантоварка – 899 рублей, аккумуляторная отвертка – 649 рублей, стальной чайник – 799 рублей, придверный коврик – 199 рублей, зубная паста – 45 рублей.

В «Галамарте» можно найти практически все для дома и дачи по приятным ценам. Акции, скидки и распродажи действуют здесь каждый день.​