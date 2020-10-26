РИАМО - 26 окт. В Мособлдуму внесен проект регионального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, бюджет сохраняет свою социальную ориентированность, сообщил на совещании в понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Наша областная дума приступает к обсуждению бюджета на следующий год. <...> Он внесен», - сказал Воробьев.

Он отметил, что приоритетными статьями расходов остаются здравоохранение, образование и социальная защита.

«Особенность - очень серьезные ресурсы мы привлекаем на все, что связано с эпидемией (коронавируса - ред.)», - заключил Воробьев.

Ранее пресс-служба Мособлдумы сообщила, что в Подмосковье выделили более 9 миллиардов рублей на региональные выплаты медикам, борющимся с коронавирусной инфекцией.