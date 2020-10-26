РИАМО - 26 окт. В кинотеатрах России 4 ноября состоится премьера картины «Подольские курсанты», посвященной малоизвестным событиям обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.
Старт съемкам масштабной картины был дан в середине августа 2018 года. В этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с режиссером Вадимом Шмелевым и продюсером Игорем Угольниковым разбили символическую тарелку: по кинематографической традиции это делают о штатив камеры. Съемки проходили в Подольске и Калужской области.
Фильм должен был выйти в мае к 75-летию Великой Победы, но из-за распространения Covid-19 планы поменялись. За пять месяцев киноленту доработали, довели до ума звук и изображение.
Права на прокат ленты уже проданы в США, Великобританию, Японию, Южную Корею и страны Скандинавии.
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