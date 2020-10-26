РИАМО - 26 окт. В кинотеатрах России 4 ноября состоится премьера картины «Подольские курсанты», посвященной малоизвестным событиям обороны Москвы в годы Великой Отечественной войны, говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

Старт съемкам масштабной картины был дан в середине августа 2018 года. В этот день губернатор Московской области Андрей Воробьев вместе с режиссером Вадимом Шмелевым и продюсером Игорем Угольниковым разбили символическую тарелку: по кинематографической традиции это делают о штатив камеры. Съемки проходили в Подольске и Калужской области.

«Военно-историческая кинокартина «Подольские курсанты» студии «ВоенФильм» посвящена малоизвестным событиям обороны Москвы – подвигу молодых курсантов Подольских артиллерийского и пехотного училищ в октябре 1941 года на Ильинском рубеже, где они получили приказ занять оборону», – говорится в сообщении.

Фильм должен был выйти в мае к 75-летию Великой Победы, но из-за распространения Covid-19 планы поменялись. За пять месяцев киноленту доработали, довели до ума звук и изображение.

Права на прокат ленты уже проданы в США, Великобританию, Японию, Южную Корею и страны Скандинавии.