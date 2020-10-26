РИАМО(БАЛАШИХА) - 26 окт. Полицейские в Балашихе провели встречу со школьниками и напомнили им об ответственности за употребление и распространение наркотических средств, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Цель акции - профилактика наркомании, курения и употребления спиртных напитков, а также предупреждение различного рода правонарушений как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них.

«Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с членом Общественного совета при МУ МВД Людмилой Бородиной в рамках оперативно-профилактической акции «Подросток – игла» провели с учащимися общеобразовательной школы №25 мероприятие «Мы против наркотиков!» — говорится в сообщении.

В ходе беседы детям рассказали о наступлении уголовной и административной ответственности за хранение, распространение и употребление запрещенных веществ.

Полицейские также напомнили о запрете на пребывание на улице в вечернее время без сопровождения родителей и иных законных представителей.

В конце мероприятия детям продемонстрировали обучающий фильм о вреде и последствиях употребления наркотических средств и психотропных веществ несовершеннолетними и раздали профилактические листовки о вреде наркомании.