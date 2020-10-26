РИАМО - 26 окт. У 91 депутата Госдумы РФ выявили коронавирус, 38 из них лечатся сейчас в больнице, еще один человек лежит в реанимации, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Володин доложил Путину о коронавирусе в Госдуме РФ», —​ говорится в сообщении.

По его словам, депутатов лечат по месту нахождения и заболевания.

В разговоре с Володиным президент отметил, что в последнее время депутаты довольно напряженно работают. Это связано с законами, которые необходимо принять в связи с поправками к Конституции РФ.

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26 ОКТЯБРЯ

- Роспотребнадзор выявил нарушения антиковидных мер еще в 9 магазинах Москвы. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.