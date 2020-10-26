РИАМО(ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. В подмосковных Люберцах за минувшую неделю высадили порядка 60 саженцев лип, ив и рябин, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«Ведутся работы по компенсационному озеленению. За прошедший период высадили 25 лип, 15 ив, 19 рябин», — сказал Ружицкий.

Он добавил, что на минувшей неделе в уборке улиц задействовали 98 единиц спецтехники и 996 человек. За это время опилили 12 аварийных деревьев и выкорчевали 15 пней. Также листву вывозят со дворов и общественных территорий. Кроме того, вывезли 40 кубометров мусора с несанкционированных свалок.

С 19 по 25 октября сотрудники административной комиссии по городскому округу Люберцы вынесли постановления на сумму 20 тысяч рублей за ненадлежащее состояние территории.