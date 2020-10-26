РИАМО - 26 окт. За минувшую неделю в подмосковном Реутове добровольцы напомнили почти 2,5 тысячам пассажиров общественного транспорта о необходимости соблюдения масочного режима в пандемию, говорится в сообщении пресс-службы главы городского округа Станислава Каторова.

«За прошедшую неделю, с 19 по 25 октября 2020 года, добровольные помощники волонтерского штаба в Реутове промониторили соблюдение масочного режима среди 14 262 пассажиров общественного транспорта в условиях пандемии коронавируса. При этом 2468 из них были без защитных масок. После напоминания волонтеров едущие в общественном транспорте надевали маски, тем, у кого их не было, защитные средства выдавались на месте бесплатно», - говорится в сообщении.

Так, 30 волонтеров ежедневно дежурят около входа на железнодорожную станцию Реутово, а также на автобусном вокзале на улице Дзержинского и на новой пешеходной части Южной улицы.

В число волонтеров входят представители общественной палаты Реутова и активисты «Молодой Гвардии Единой России».

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пресс-служба главы городского округа Реутов Станислава Каторова пресс-служба главы городского округа Реутов Станислава Каторова пресс-служба главы городского округа Реутов Станислава Каторова 1 из 3

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26 ОКТЯБРЯ

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