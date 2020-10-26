РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 26 окт. Документальный фильм «Подольск» режиссера Александра Абрамова победил на кинофестивале в Санкт-Петербурге, сообщается в группе «Администрация городского округа Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

В Санкт-Петербурге с 21 по 24 октября прошел Международный кинофестиваль документального, игрового и анимационного кино о сохранении культурного наследия.

«Победителем IV Открытого Международного кинофестиваля «Влюбленные в искусство» в номинации документальное кино стал фильм «Подольск» режиссера Александра Абрамова. Фильм можно посмотреть в открытом доступе на Youtube-канале «География Творчества»»,- говорится в сообщении.

Кинофестиваль посвящен тонким жанрам искусства в кино. Это возможность глазами режиссера взглянуть на тех людей, которые кладут свою жизнь на плаху профессии. В фильме «Подольск» режиссер показал город рабочего класса глазами героинь, которые нашли свой путь в разных и довольно неожиданных направлениях творчества.