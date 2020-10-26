РИАМО - 26 окт. В столице 24 октября проведены проверки в 20 магазинах пяти торговых сетей, в девяти из них выявили нарушения мер профилактики коронавируса, говорится в сообщении пресс-службы управления Роспотребнадзора по Москве.

«В рамках мониторинга было проверено 20 магазинов пяти торговых сетей, в том числе пять магазинов «Верный», четыре - «Спар (Spar, EUROSPAR)», пять - «ВкусВилл», один - «МетроК&К», пять - «Магнолия». Факты невыполнения мер безопасности установлены в девяти объектах», — отмечается в материале.

На входе не измеряли температуру в магазинах «Верный» в Зеленограде, во «ВкусВилл» на улице Академика Анохина. В поселении Кленовское в ТиНАО пускали покупателей без масок. В двух магазинах «Магнолия» на Ленинском проспекте и улице Дмитрия Ульянова не было пятидневного запаса средств для дезинфекции.

Кроме того, контактные поверхности не обрабатывали необходимое количество раз в двух магазинах «Верный» в Зеленограде и поселении Кленовское. В трех магазинах «ВкусВилл» на Молодогвардейской, Зоологической улицах и улице Академика Анохина не выполняли работы по очистке и дезинфекции систем вентиляции и кондиционирования воздуха.

Нарушения социальной дистанции выявили в магазинах «EUROSPAR» на Ферганской, Днепропетровской и в магазине «Верный» в поселении Кленовское.

В связи с нарушениями были составлены административные протоколы. Их направят в суд. Магазинам грозит штраф до 500 тысяч рублей или закрытие на срок до 90 суток.

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