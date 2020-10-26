РИАМО - 26 окт. Впервые за пять лет в Московском зоопарке родились птенцы редкого фазана аргуса, работники выкармливали птиц, следили за их ростом и развитием, говорится в сообщении пресс-службы зоосада.

«Фазаны аргусы очень редко размножаются в условиях зоопарка, и далеко не в каждом зоопарке они есть. Поэтому появление на свет сразу двух птиц – для нас очень важное и радостное событие. 5 лет назад у нас уже был опыт выращивания птенца аргуса, мы знаем, что это очень непросто», — сказала генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она объяснила, что растут малыши медленно. При рождении их вес составляет всего 50 граммов, после они набирают по одному грамму в день. Самка высиживала яйца сама, но перед вылуплением сотрудники зоосада поместили их в инкубатор.

Сейчас маленьким аргусам три месяца, через 3-4 месяца они достигнут размеров взрослой птицы. В этот момент определяется их пол. Однако птицам уже дали имена: Аргентум и Аурум.

Аргусов можно встретить в Юго-Восточной Азии в джунглях Малайского полуострова, а также на островах Суматра и Борнео. Птица занесена в Международную Красную книгу, потому что этот вид близок у уязвимому.