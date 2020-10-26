РИАМО - 26 окт. С начала текущего года в Москве задержали 2,3 тысячи транспортных средств нелегальных перевозчиков, включая 437 автомобилей и автобусов, арестованных за сентябрь, говорится в сообщении пресс-службы ГКУ «Организатор перевозок».

Нелегальным перевозчиком считается тот, кто не оформляет свой бизнес официально, но все равно выводит транспортное средство на популярный маршрут. Перевозчик такого типа всячески уклоняется от отвественности: им может быть проведено переоборудование транспортного средства, которое увеличивает риск травмирования пассажира при резком торможении или ДТП.

«Арест транспорта, использующегося нелегальными перевозчиками, является наиболее действенной мерой и помогает обеспечить безопасность пассажиров. При перевозке граждан должны соблюдаться все нормы транспортной безопасности, в том числе и ПДД. Всего с начала года в Москве задержано 2367 транспортных средств нелегальных перевозчиков», – отметил руководитель ГКУ «Организатор перевозок» Владислав Султанов.

Автобусы и автомобили данных перевозчиков не адаптированы для маломобильных граждан, в них нет социальных льгот и безналичной оплаты проезда, которая может меняться в зависимости от пассажиропотока.

Также нелегальные компании могут экономить на техническом осмотре и обслуживании транспорта, а также проведении медицинских осмотров водительского состава, которые нарушают режим труда и отдыха.

Наибольшее количество нарушений выявили возле станций метро «Теплый Стан», «Щелковская» и «Котельники».