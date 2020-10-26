РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 26 окт. В подмосковных Люберцах с 19 по 25 октября отремонтировали тротуары на улицах Попова и 3-е Почтовое отделение, сообщил в понедельник глава округа Владимир Ружицкий.

«На прошедшей неделе провели ремонт тротуара на 3-ем Почтовом отделении, площадь ремонта составила 147 квадратных метров. Также отремонтировали тротуар площадью 39 квадратных метров на улице Попова», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что с городских дорог вывезли 60 кубометров мусора и 99 - смета. Также отремонтировали 38 ям площадью 49 квадратных метров, установили девять искусственных дорожных неровностей. На Инициативной улице в районе дома №36 начали работы по понижению бордюра и укладке тактильной плитки.

По словам Ружицкого, на региональной дороге «Москва-Жуковский» заменили стеклянные панели на остановках взамен разбитых. Также выполнили понижение бордюрного камня на Заречной улице в деревне Марусино и Комсомольском проспекте Люберец. Кроме того, с региональных дорог за неделю вывезли 188 кубометров мусора.