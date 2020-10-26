РИАМО - 26 окт. Семь подмосковных компаний включены в местный региональный реестр инвестиционных проектов с начала 2020 года, сотрудничество между подмосковными предприятиями и Мининвестом Подмосковья положительно сказывается на социально-экономическом развитии региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Подмосковья.

«С начала действия программы (2018 год) в реестр включено более 14 проектов подмосковных компаний. Организации получили льготные ставки по налогу на прибыль и налогу на имущество», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

К примеру, компания ООО «ВДМ Терминал» производит битуминозные смеси и планирует запустить высокотехнологичное предприятие в Подмосковье. На предприятии в Волоколамском городском округе собираются хранить 26 тысяч тонн нефтяного битума, а также производить битумный гранулят и высококачественный полимерный битумов.

Проект включили в региональный реестр инвестиционных проектов. ООО «ВДМ Терминал» стало седьмой организацией, внесенной в реестр за текущий год.

Планируемые инвестиции ООО «ВДМ Терминал» в модернизацию нефтебазы для хранения дорожных битумов – 600 миллионов рублей.