РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 окт. Школьники из микрорайона Перловский городского округа Мытищи приняли участие в кулинарном мастер-классе на базе кооперативного техникума, сообщается на сайте администрации горокруга.

В Московском кооперативном техникуме в рамках социальной поддержки населения состоялись краткосрочные курсы кулинарного мастерства. В обучении приняли участие десять школьников, проживающих в микрорайоне Перловский.

«В течение трех дней ребята постигали искусство правильной сервировки стола, фигурной нарезки овощей, изготовления пирожных с сахарной мастикой. Мальчикам больше всего понравилась работать с овощами. Из моркови они делали гвоздику, а из редьки вырезали ромашку. Девочки с удовольствием изготавливали из сахара мастику и лепили из нее украшения для пирожных», - говорится в сообщении.

В материале добавляется, что двоим участникам – Анне Матвеевой и Сергею Алексашенко пришлись по душе занятия на курсах. Они сказали, что после окончания девятого класса будут поступать в кооперативный техникум.