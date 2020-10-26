РИАМО - 26 окт. Есть несколько причин, по которым фильм «Подольские курсанты» должен выйти в этом году: первая – в 2020 году 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, вторая – права на показ картины купили компании из США, Японии, Великобритании, Франции и Австралии, сообщил генеральный директор студии «Военфильм», режиссер и продюсер Игорь Угольников.

Он добавил, что зарубежные компании не смогут начать показ фильма, пока он не пройдет в России. Премьера картины в отечественных кинотеатрах назначена на среду, 4 ноября.

«Мы понимали, что выпускать кино в это нестабильное время означает попасть на деньги. Но мы не знаем, когда все будет хорошо и когда зрители в полной мере придут в кинотеатры, как это было раньше. Возможно, все сейчас меняется в корне, и идет разобщение между людьми. Кто-то хочет сидеть дома и бояться. Хорошо, пусть смотрят то, что покажут по телевидению или через интернет», — сказал Угольников в эфире «Радио 1».

Он добавил, что фильм «Подольские курсанты» сделан для того, чтобы посмотреть его в кинозале, пережить все и «поработать душой».

Режиссер объяснил, что фильм должен был выйти в мае к 75-летию Великой Победы, но из-за распространения коронавируса планы поменялись. За пять месяцев киноленту доработали, довели до ума звук и картинку.

Также режиссер добавил, что следующей весной может быть ажиотаж, релиз будет очень плотный и фильмы начнут друг с другом толкаться.

«Фильм «Подольские курсанты» не должен ни с кем толкаться», — подчеркнул Угольников.

Историческую ленту «Подольские курсанты» начали снимать в августе 2018 года на территории усадьбы Ивановское, также съемки проходили в Калужской области в ноябре.

Показ фильма «Подольские курсанты» распоряжением правительства РФ внесен в план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.