РИАМО - 26 окт. В столице подтвердили 5224 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки госпитализировали 959 пациентов с Covid-19, сообщает оперштаб Москвы.

«На ИВЛ в больницах города находятся 322 человека», — говорится в сообщении.

Дети составляют 11,2% среди числа новых заболевших. 43,9% — люди в возрасте от 18 до 45 лет, 29,3% – от 46 до 65 лет, еще 10,7% — от 66 до 79 лет. Также 4,9% среди заболевших — горожане старше 80 лет.

Всех пациентов, а также тех, кто с ними близко общался, взяли под наблюдение врачи.

Горожанам старше 65 лет и москвичам с хроническими заболеваниями рекомендовано оставаться дома. Остальным горожанам нужно обязательно пользоваться масками и перчатками.

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Текстовая трансляция

26 ОКТЯБРЯ

- За сутки в России зарегистрировали 17 347 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 499 больных. В Москве - 5 224.

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.