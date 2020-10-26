РИАМО - 26 окт. В Москве возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Московской таможни Сергея Цуканова, ему предъявлено обвинение в получении взятки в крупном размере, говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК России по Москве.

«По данным следствия, в октябре 2020 года Цуканов получил взятку от представителей торговой компании в виде денежных средств в сумме 500 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

За эти деньги он пообещал ускорить процедуру допуска представителей коммерческой организации к товарам, изъятым во время проводимой проверки.