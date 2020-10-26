РИАМО - 26 окт. В столице за минувшие сутки выявили 5224 случая заражения коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии зафиксировано 401 040 случаев заболевания, сообщает оперативный штаб Москвы.

Также за сутки в городе после Covid-19 вылечился 2681 пациент, общее число выздоровевших увеличилось до 293 205. Кроме того, скончались 62 пациента с диагностированным коронавирусом. За все время пандемии жертвами коронавируса в городе стали 6442 человека.

В России за сутки зафиксировали 17 347 случаев Covid-19 в 85 регионах, при этом в 27,7% случаев у зараженных не было симптомов заболевания. Умерли 219 человек, выздоровели после курса лечения 7574 человека.

За весь период эпидемии в РФ зарегистрировано 1 531 224 случая инфицирования коронавирусом, скончались 26 269 пациентов, вылечились 1 146 096 человек.

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26 ОКТЯБРЯ

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.