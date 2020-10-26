РИАМО (МЫТИЩИ) - 26 окт. За минувшие сутки в Мытищинскую городскую клиническую больницу поступили 62 пациента с коронавирусной инфекцией, за сутки выписано 14 пациентов, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

В настоящее время в стационаре Мытищинской горбольницы находятся на лечении 754 пациента с внебольничной пневмонией и коронавирусом.

«За истекшие сутки поступило 62 пациента. В реанимации – 52, в том числе на аппарате искусственной вентиляции легких – 23. Выписано за истекшие сутки 14 пациентов. Всего же в общей сложности с 19 октября выписано свыше 300 пациентов. Дополнительно 150 коек развернуто в региональном сосудистом центре», - говорится в сообщении.

Кроме того, 100 коек для долечивания Covid-пациентов развернуто в спорткомплексе в поселке Дружба.