РИАМО - 26 окт. Самые отдаленные от столицы территории Московской области являются богатыми на дичь, ежегодно в регионе выявляется около 600 правонарушений в сфере охоты, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«Самые богатые (на дичь - ред.) угодья в Московской области – это самые удаленные от Москвы территории. Это Талдом, Можайск, Шатура, Клин. Территории, которые прилегают к внешним границам Подмосковья», - сказал Разин.

Он добавил, что в среднем за год в регионе выявляется порядка 600 правонарушений в сфере охоты. По фактам незаконной охоты ежегодно возбуждается более 30 уголовных дел.

Всего в Московской области находится 62 охотничьих хозяйства и пять общедоступных охотничьих угодий.