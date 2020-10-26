РИАМО - 26 окт. Цифровые районы электросетей появятся во всех округах Москвы к 2023 году, такое развитие является одним из основных направлений проекта создания «умного» города, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

«Во всех округах Москвы к 2023 году будут сформированы цифровые районы электрических сетей, главные отличия которых - высокий уровень управляемости, надежности и более дешевая эксплуатация», - сказал Бирюков.

Он добавил, что у этих районов будет высокий уровень автоматизации, возможность самодиагностики и самовосстановления. За состоянием сети можно будет следить удаленно.

«Первые цифровые районы уже созданы и успешно функционируют в Москве на территории всего Северо-Западного округа, - подчеркнул Бирюков.

На трансформаторных подстанциях и других сетевых объектах есть спецоборудование и датчики. Таким образом, диспетчеры постоянно контролируют работу сети и получают информацию о нештатных ситуациях максимально быстро.