РИАМО - 26 окт. В Москве заработала первая в стране 5G-лаборатория для решения городских задач, в ней будут тестировать и поддерживать городские сервисы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.

«Мы преследуем несколько целей: создать условия для развития рынка потребительских решений и городских сервисов на базе сетей пятого поколения, найти успешные бизнес-модели для игроков различных рынков, сохранить в Москве экспертизу в новых технологиях», — пояснил заместитель главы департамента информационных технологий Александр Горбатько.

Он отметил, что площадка 5G позволит бизнесу протестировать свои разработки. Город же сможет решить, нужно ли внедрять такие технологии.

Тестировать сервисы 5G собираются в транспорте, медицине, городской безопасности и в образовании.

В сентябре соглашение о сотрудничестве ДИТ Москвы заключил и с госкорпорацией Ростех, которая в скором времени также предоставит 5G-оборудование.