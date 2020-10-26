РИАМО - 26 окт. В Москве заработала первая в стране 5G-лаборатория для решения городских задач, в ней будут тестировать и поддерживать городские сервисы, говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента информационных технологий.
Он отметил, что площадка 5G позволит бизнесу протестировать свои разработки. Город же сможет решить, нужно ли внедрять такие технологии.
Тестировать сервисы 5G собираются в транспорте, медицине, городской безопасности и в образовании.
В сентябре соглашение о сотрудничестве ДИТ Москвы заключил и с госкорпорацией Ростех, которая в скором времени также предоставит 5G-оборудование.
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