РИАМО - 26 окт. С начала текущего года в Подмосковье выписали 171,5 миллион рублей штрафов за зарастание земель борщевиком Сосновского, что почти в три раза превышает показатель прошлого года, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Когда собственники не следят за землей и она зарастает борщевиком, мы выписываем штраф. Сумма серьезная – до миллиона рублей. Рублем мы приучаем к культуре содержания земли. Конечно, в первую очередь мы работаем не по маленьким участкам, а по крупным земельным владельцам, чьи территории не обрабатываются и со временем превращаются в заросли борщевика», - сказал Разин.

Он добавил, что в текущем году уже выписано штрафов по 1479 земельным участкам на общую сумму 171,5 миллион рублей, что почти в три раза больше, чем в 2019 году (60 миллионов рублей).

Борьбу с борщевиком в Московской области ведут в три этапа: первый – в марте-апреле, второй – в июне, во время цветения борщевика, и третий – в июле-августе, чтобы не допустить выбрасывания растением семян.

Борщевик Сосновского - растение с цветами-зонтиками, которое достигает нескольких метров в длину. Сорняк выживает в холодном климате и активно размножается, подавляя иные растения.

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