РИАМО - 26 окт. В столичном районе Южное Бутово введено в эксплуатацию общежитие-долгострой для молодых ученых и специалистов РАН, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

«Новостройке присвоен адрес: Чечерский проезд, дом 14, корпуса 3, 4, 5», — говорится в сообщении.

Комплекс имеет три дома. Общая площадь строений составляет 12,4 тысячи квадратных метров. В них находится 218 квартир. В первых двух корпусах расположены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры, в третьем — только однокомнатные.

«На первом этаже всех трех корпусов предусмотрено по одной квартире для инвалидов. Для удобства жильцов установлены лифты», — говорится в сообщении.

Общежитие возводили с 2013 года и долгое время оно считалось объектом незавершенного строительства. Здание построено за счет федерального бюджета. Застройщиком выступило ФГБУ «Российская Академия Наук».

Надзор за строительством осуществлял Ростехнадзор.