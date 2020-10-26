РИАМО - 26 окт. В Подмосковье ведется активная борьба с борщевиком, полностью избавиться от него получится через 5-7 лет постоянных обработок земель, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Совсем избавиться от борщевика, по оценкам ученых, мы сможем в течение 5-7 лет постоянных обработок. Потому что семена, попавшие в почву, могут произрастать до семи лет. Постоянно обрабатывать землю – наша общая задача. Важно, чтобы эти работы проводились комплексно всеми участниками, в том числе частными собственниками», - сказал Разин.

Он добавил, что с борщевиком можно бороться с помощью трех технологий - это агрохимическое использование соответствующих средств, распашка земель и окос.

Обработка земель от борщевика в Московской области проводится в три этапа. Первый – в марте-апреле, второй – в июне, во время цветения борщевика, и третий – в июле-августе, чтобы не допустить выбрасывания растением семян.

«В период с апреля по сентябрь текущего года обработано более 7 тысяч земельных участков муниципальной, неразграниченной собственности и собственности Московской области. Общая площадь обработки составляет 13 126 гектаров», - сказал министр.

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