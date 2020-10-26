РИАМО - 26 окт. На территории Московской области с начала года выявлено 79 случаев бешенства животных, за это время было проведено 1 757 лабораторных исследований на бешенство, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«C начала года в области зарегистрировано 79 случаев бешенства животных, из них 38 случаев бешенства среди диких животных – это обуславливается наличием на территории области природных очагов с дикими плотоядными зверями. Всего за аналогичный период 2019 года на территории Подмосковья был зарегистрирован 81 случай бешенства животных», - сказал Разин.

Он рассказал, что с бешенством в регионе борются с помощью вакцинации. Для диких животных проводят раскладку оральной вакцинации. В этом году власти отказались от ручной раскладки вакцины. Теперь применяются средства малой авиации. С начала года проведено 1 757 лабораторных исследований на бешенство.

Также в Подмосковье занимаются регулированием численности диких плотоядных животных, в первую очередь кабанов.

Бешенство является смертельно опасным заболеванием. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

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