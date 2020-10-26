РИАМО - 26 окт. С начала текущего года свыше 1,4 миллиона москвичей открыли доступ к своим электронным медицинским картам (ЭМК), почти 15% из них – детские, на них приходится почти 213 тысяч карт, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она напомнила, что возможность получить доступ к электронной медкарте у жителей города появилась в начале 2020 года.

«Данный сервис удобен и для врачей, и для пациентов. <...> Мы постоянно работаем над его развитием и добавляем новые функции», – сказала Ракова.

Сначала горожане могли видеть протоколы осмотров врачей в поликлинике, результаты исследований и выписки из стационаров. Потом у них появилась возможность видеть отдельные разделы о детской и взрослой вакцинации.

Далее появилась возможность загрузки документов с историей детских прививок и иммунодиагностических тестов, а также других меддокументов. Также жители Москвы могут заполнить анкеты с личным анамнезом.

В конце июня электронная медкарта стала доступна на смартфонах. Приложение «ЕМИАС.ИНФО» нужно скачать на телефон. При этом доступ к ЭМК необходимо предварительно оформить на mos.ru.