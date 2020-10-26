РИАМО - 26 окт. Московское областное управление ФАС России внесло сведения в отношении ООО «Интэгра Питер» в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения компанией условий контракта с администрацией городского округа Чехов, говорится в сообщении пресс-службы антимонопольного ведомства.

Администрация Чехова ранее заключила с компанией «Интэгра Питер» контракт на поставку терминала для видеоконференцсвязи. В связи с нарушением фирмой условий исполнения контракта заказчик расторг его в одностороннем порядке с соблюдением норм законодательства.

«На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок», — говорится в сообщении.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, ведомство пришло к выводу, что сведения в отношении компании «Интэгра Питер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.