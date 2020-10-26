РИАМО - 26 окт. За 9 месяцев текущего года в Московской области выросло валовое производство молока на 26 тысяч тонн, несмотря на пандемию коронавируса, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Племенные предприятия в сфере молочного скотоводства являются крупными производителями товарного молока – на их долю приходится около 58% молока, производимого в сельскохозяйственных организациях. Несмотря на пандемию, валовое производство продукции животноводства не только не сократилось, но и значительно увеличилось. Так, за 9 месяцев текущего года валовое производство молока увеличилось на 26 тысяч тонн», - сказал Разин.

Он напомнил, что Московская область находится в десятке лидеров среди регионов России по надою на голову.

По словам министра, Подмосковье также является лидером по производству племенного скота в России и поставщиком племенной продукции. В регионе содержится племенное маточное поголовье сельскохозяйственных животных: коров молочного направления, коров мясного направления, пушных зверей, кроликов, рыбы и сельскохозяйственной птицы.

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