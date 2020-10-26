РИАМО - 26 окт. Подмосковное управление ФАС России вынесло постановление в отношении ООО «СтройЭнергоИнвест» о наложении штрафа в размере 521,9 тысячи рублей по делу об административном правонарушении, говорится в сообщении пресс-службы областного антимонопольного ведомства.

«Управлением было возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства в отношении ООО «ЭГС», ООО «СтройЭнергоИнвест» и ООО «МПС» в части заключения устного картельного соглашения, реализация которого привела к поддержанию цен на электронных аукционах», — говорится в сообщении.

Торги проводил МКУ «Центр закупок» в Раменском городском округе.

Московское областное УФАС России признало ООО «СтройЭнергоИнвест» нарушившим закон «О защите конкуренции» и приняло решение о привлечении общества к административной ответственности.