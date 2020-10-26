РИАМО - 26 окт. Зарайск, Серебряные Пруды и Луховицы являются лидерами в Московской области по сбору зерновых культур, а самый большой урожай овощей собрали в Дмитровском округе, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

В этом году подмосковные аграрии собрали более 540 тысяч тонн зерна, что является рекордом региона в постсоветский период.

«Отдельно хочется отметить по зерновым культурам Волоколамский городской округ, Лотошино. Эти территории давно не использовались, там не было массового сбора зерновых, масличных, но сейчас пришли новые инвесторы, да и действующие предприятия активно подтягиваются, и сегодня Волоколамский округ и Лотошино в производственном плане нас очень радуют», - сказал Разин.

Он также отметил по сбору зерновых Раменский и Сергиево-Посадский городские округа.

Министр рассказал, что больше всего овощей в Московской области производится в Дмитровском округе.

«Там производится более 60% всех овощей и картофеля в области. И один только этот округ производит овощей и картофеля больше, чем целые области Центрального федерального округа», - сказал Разин.