РИАМО - 26 окт. Новым местом подготовки кадров военной полиции по решению Минобороны со следующего года станет Московское высшее общевойсковое командное училище (МосВОКУ), учащихся в нем называют «кремлевскими курсантами», пишет в понедельник газета «Известия».

Прежде военные полицейские учились в Военном институте физкультуры и спорта в Санкт-Петербурге и ряде других вузов.



«Первый набор курсантов на специальность «Применение подразделений военной полиции» был проведен в МосВОКУ в 2017 году в порядке эксперимента. <...> Прошедшие годы показали, что учебное заведение было выбрано удачно», — отмечается в публикации.

МосВОКУ — самое прославленное военное училище в России, которое имеет привилегию проводить выпуск прямо на Красной площади. За 100 с лишним лет оно осуществило 140 выпусков, направив в войска более 50 тысяч командиров.

Военная полиция является самой молодой структурой в ВС. Ее создали 9 лет назад, затем долго определяли облик и возможности. Устав военной полиции утвердили лишь в 2015 году. Офицерский корпус формировался за счет специалистов из разных родов войск, прошедших переподготовку.

Военная полиция предназначена для обеспечения в ВС РФ правопорядка и воинской дисциплины. Руководителем военной полиции является генерал-полковник Сергей Кураленко.​