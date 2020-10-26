РИАМО - 26 окт. Еще 2681 пациент выздоровел в Москве после прохождения лечения от коронавирусной инфекции, переболевшие могут стать донорами плазмы и социальными волонтерами, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 2681 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 293 205», - сказала Ракова.

Перед выпиской пациенты сдают специальные тесты, тем самым подтверждается отсутствие у них вируса.

Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Таковым может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С.

Вылечившиеся также могут стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому.

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26 ОКТЯБРЯ

- В столице за минувшие сутки умерло 62 пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, за весь период пандемии скончались 6 442 пациента.