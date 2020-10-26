РИАМО - 26 окт. Аграрии в Московской области в текущем году собрали более 540 тысяч тонн зерна, что является абсолютным рекордом региона в постсоветский период, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

«В плане погоды мы все необходимые агротехнологические операции выполнили в оптимальные сроки и благодаря этому по зерновым культурам превысили рекордные показатели – более 540 тысяч тонн зерна собрано на полях Подмосковья. Это абсолютный рекорд Московской области в постсоветский период», - сказал Разин.

Он добавил, что средняя урожайность превысила показатели в 33 центнера с гектара. Министр назвал это очень достойным результатом.

По его словам, плохая погода минувшим летом внесла свои коррективы в процесс выращивания овощей. Показатели сбора в данной категории в этом году были снижены.

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