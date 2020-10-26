РИАМО - 26 окт. На территории Московской области работа предприятий пищевой промышленности не прекращалась во время пандемии коронавируса, этого удалось достичь благодаря ответственному отношению к требованиям санитарной безопасности, сообщил в интервью РИАМО министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

«Благодаря титаническому труду, очень ответственному отношению к требованиям и повышенной социальной ответственности у нас ни одно предприятие пищевой промышленности не закрывалось ни на один день в период пандемии», - сказал Разин.

Министр добавил, что во время пандемии власти обменивались опытом со своими французскими коллегами. Они рассказали, как пандемия повлияла на работу пищевой промышленности Франции. Многие заводы в этой стране закрывались из-за заболеваний сотрудников коронавирусом.

«Наши подмосковные производители и люди, которые работают на этих предприятиях, понимают, насколько важно то дело, которое они делают. Ни одного массового отказа от выхода на работу в области не было», - пояснил Разин.

Он напомнил, что на пищевых производствах соблюдаются самые высокие санитарные требования.

Также министр рассказал, что в регионе проводятся рейды по соблюдениям требований санитарной безопасности на объектах общественного питания и торговли.

«Есть, конечно, нарушители. В ряде случаев мы закрывали точки. На сегодняшний день порядка 10 предприятий получили уведомления о необходимости исправления текущей ситуации. В ином случае, если недостатки не будут исправлены в ближайшее время, материалы будут отправлены в суд», - подчеркнул Разин.